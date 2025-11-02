Tarantini Time Quotidiano “Se l’attuazione delle norme regionali e nazionali sulla raccolta dei rifiuti deve tradursi esclusivamente in sanzioni, allora vuol dire che la Regione ha il dovere di vigilare e disciplinare meglio la materia.” È con queste parole che interviene Egidio Albanese, presidente dell’associazione “La Voce di Taranto” e candidato alle prossime elezioni regionali nella lista “Decaro Presidente”. “Se ogni singolo Comune dovesse agire in modo autoreferenziale – prosegue Albanese – come sta facendo quello di Taranto, si aprirebbe un inopportuno Far West, anziché un percorso amministrativo rispettoso dei cittadini, delle attività commerciali e della piccola impresa. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Egidio Albanese: “La Regione vigili sulla gestione dei rifiuti: no al Far West dei Comuni”