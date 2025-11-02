Educazione alla salute 24 progetti Iss per la Mappa della Città Educante
Sono 24 i progetti con cui l’Istituto Superiore di Sanità (Iss) partecipa alla quarta edizione della “Mappa della Città Educante”, iniziativa promossa da Roma Capitale e presentata il 30 ottobre all’Università Roma Tre. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
