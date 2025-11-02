“Educare alla sessualità è compito della scuola ma non è una materia”: Massimo Recalcati, psicoanalista e intellettuale da sempre idolo della sinistra, avverte sulle pagine de La Repubblica i naviganti e spiazza i suoi interlocutori progressisti. L'intento è chiaro: non cedere alla tentazione di ridurre la sessualità a un programma ministeriale e influenzare il tema con derive ideologiche che non farebbero bene né ai ragazzi né alle famiglie. Dopo un lungo preambolo sul sessantotto e le sue conseguenze benefiche sull'opinione pubblica, avverte anche che ciò che aveva scatenato il movimento, potrebbe generare oggi un nuovo oscurantismo e derive ideologiche tutt'altro che sane: “Oggi il rischio è, almeno ai miei occhi, un nuovo tipo di oscurantismo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Educare alla sessualità? "Non è una materia", Recalcati dà un dolore alla sinistra