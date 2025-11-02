Ecuador a Quito la ' processione di candele' per il Giorno dei Morti
La gente della parrocchia rurale di Calderon, a nord di Quito, in Ecuador, sabato ha celebrato il Giorno dei Morti con una “processione di candele”, una tradizione che simboleggia un ponte tra il mondo dei vivi e quello dei morti, con la luce delle candele che guida le anime alle loro case. Decine di persone hanno camminato per le strade della zona portando candele rappresentanti i loro cari defunti fino a raggiungere il cimitero centrale di Calderon, dove hanno reso loro omaggio. Questo rituale delle candele funge anche da faro che guida le anime attraverso l’oscurità in modo che possano ritrovare la via del ritorno a casa e verso le offerte che sono state preparate per loro. 🔗 Leggi su Lapresse.it
