Ecco 50mila euro per la pratica sportiva dei giovani più fragili
La Fondazione Cariverona ha riconosciuto 50mila euro al progetto presentato dal Comune di Jesi per finanziare borse sportive, nuove attrezzature, supporto professionale e tutoraggio educativo ai minori in condizioni economiche e familiari fragili. Il contributo è scaturito dalla partecipazione al bando "Sport e Cultura per Includere", promosso dalla Fondazione bancaria, che permetterà – anche grazie a una compartecipazione del Comune per un valore ulteriore 12.500 euro – di poter programmare le varie attività nell’arco di 13 mesi. "Quasi metà della somma – spiegano dal Comune – sarà destinata a sostenere 60 borse sportive dall’importo di 400 euro l’una, per consentire ai minori di entrare nel mondo dello sport o proseguirne la pratica in una delle diciassette società sportive della città, che hanno aderito al progetto in qualità di partner (unitamente all’Asp Ambito 9). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
