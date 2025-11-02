La Fondazione Cariverona ha riconosciuto 50mila euro al progetto presentato dal Comune di Jesi per finanziare borse sportive, nuove attrezzature, supporto professionale e tutoraggio educativo ai minori in condizioni economiche e familiari fragili. Il contributo è scaturito dalla partecipazione al bando "Sport e Cultura per Includere", promosso dalla Fondazione bancaria, che permetterà – anche grazie a una compartecipazione del Comune per un valore ulteriore 12.500 euro – di poter programmare le varie attività nell’arco di 13 mesi. "Quasi metà della somma – spiegano dal Comune – sarà destinata a sostenere 60 borse sportive dall’importo di 400 euro l’una, per consentire ai minori di entrare nel mondo dello sport o proseguirne la pratica in una delle diciassette società sportive della città, che hanno aderito al progetto in qualità di partner (unitamente all’Asp Ambito 9). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ecco 50mila euro per la pratica sportiva dei giovani più fragili