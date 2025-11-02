Eccellenza la Messana vince anche sul campo della Leonfortese
Sesta vittoria nel campionato di Eccellenza della Messana, che si è imposta in rimonta per 2 a 1 sul campo della Leonfortese, rafforzando, così, le ambizioni di vertice. Inizio propositivo dei giallorossi, che si rendono subito pericolosi con un’iniziativa di Franchi, anticipato in extremis. Al. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
