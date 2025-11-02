Tutti in campo alle 14,30 oggi i dilettanti. Eccellenza. Nell’11^ giornata in casa solo la Cdr Mutina (out Gollini, nella foto il portiere Patrick Auregli) che dopo un punto in 3 gare riceve lo Zola al completo. Il Formigine (ko Diallo, Guerri e De Pietri Tonelli, da valutare Davoli e Napoli) rilanciato da 2 successi di fila viaggia a Fiorenzuola (fuori Malagoli, Caradonna e lo squalificato Zucchini), mentre per il Terre di Castelli (2 ko nelle ultime 3) c’è la trasferta di Carpineti con la Vianese: reggiani senza Contipelli e l’ex Falanelli, negli oronero mancano Karapici, Caniparoli (rischio crociato) e Masoch, in dubbio Mondaini e Corsi, rientra Mata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza e Promozione