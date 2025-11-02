La SBC Romelu Lukaku Ultimate Scream è disponibile nella modalità Ultimate Team di EA FC 26. Potete riscattare sia la carta speciale che i premi accedendo all’area Sfide Creazione Rosa presente nella sezione dedicata di UT 26. Football Manager 26. Acquista il manageriale Football Manager 26 con uno sconto del 28% che garantische l’accesso anticipato alla beta. 60.00€ 42.99€ Acquista Ora! L’ attaccante belga è stato uno dei calciatori selezionati da Electronic Arts e con questa versione ha ricevuto un boost significativo delle statistiche e dell’overall. Completando la Sfida Creazione Rosa del centravanti, che milita nel Napoli, potete ricevere anche premi aggiuntivi da utilizzare per completare altre eventuali SBC o per rinforzare ulteriormente la vostra squadra e riuscire a competere sia nelle Division Rivals che nelle Finali della Champions Weekend League. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it

© Fifaultimateteam.it - EA FC 26 SBC Romelu Lukaku Ultimate Scream Recensione E Test In Game Con Il Meta