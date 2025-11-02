EA FC 26 SBC Aggiornamento Icona Base Max 88 Lista Carte E Soluzioni

La SBC Aggiornamento Icona Base Max 88 è disponibile nella modalità Ultimate Team di EA FC 26. Potete completare le sfide e riscattare i premi accedendo all’area dedicata alle Sfide Creazione Rosa presenti in UT 26. Football Manager 26. Acquista il manageriale Football Manager 26 con uno sconto del 28% che garantische l’accesso anticipato alla beta. 60.00€ 42.99€ Acquista Ora! In questo articolo potete prendere visione di tutte le soluzioni adeguate per completare i requisiti della Sfida Creazione Rosa Aggiornamento Icona Base Max 88 al minor prezzo possibile entro 7 giorni a partire da oggi. Completa questa sfida per ottenere un pacchetto contenente 1 oggetto Icona base con valutazione 88 o inferiore non scambiabile. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it © Fifaultimateteam.it - EA FC 26 SBC Aggiornamento Icona Base Max 88 Lista Carte E Soluzioni

