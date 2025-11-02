È Stefano D' Anteo lo scalatore di Montesilvano colpito da un grosso masso e morto a Roccamorice

È Stefano D’Anteo la vittima del tragico incidente avvenuto durante un’arrampicata a Roccamorice. Il 35enne di Montesilvano, appassionato ed esperto, è stato colpito da un masso staccatosi improvvisamente dalla parete dove, con altre persone, si stava arrampicando e cioè nella zona della falesia. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

