È Stefano D' Anteo lo scalatore di Montesilvano colpito da un grosso masso e morto a Roccamorice
È Stefano D’Anteo la vittima del tragico incidente avvenuto durante un’arrampicata a Roccamorice. Il 35enne di Montesilvano, appassionato ed esperto, è stato colpito da un masso staccatosi improvvisamente dalla parete dove, con altre persone, si stava arrampicando e cioè nella zona della falesia. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
