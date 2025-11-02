E poi arriva la Fed…ma la rotta si deciderà a dicembre

Il mercato è un flusso continuo, un fiume in piena che a volte straripa. E chi ci nuota dentro sa che deve stare attento alla corrente e ai detriti che galleggiano. L’immagine metaforica è di Fabio Tanevini che in un articolo dell’11 novembre 2025 su LombardReport analizza la settimana che si è appena conclusa, caratterizzata dall’azione della Fed. “In Europa, una lieve debolezza. I Trader hanno atteso la Fed come il naufrago attende la bonaccia”, scrive Tanevini. La banca centrale statunitense ha tagliato un quarto di punto, come da copione, lasciando però il finale in sospeso. “A dicembre si deciderà il percorso”, sostiene l’editorialista di LombardReport. 🔗 Leggi su It.insideover.com

