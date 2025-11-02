Un lutto profondo ha colpito Francesco Nozzolino, il noto volto televisivo del programma “Avanti un altro” dove è conosciuto come XXXL. Suo padre, Eduardo Nozzolino, si è spento all’età di 76 anni lo scorso 28 ottobre, a seguito di un malore improvviso avvenuto in circostanze drammatiche proprio mentre si recavano in ospedale. Il 35enne, devastato dalla perdita, ha condiviso il suo immenso dolore e il racconto degli ultimi momenti di vita del genitore in un’ emozionante intervista rilasciata a Fanpage.it. La scomparsa di Eduardo Nozzolino rappresenta non solo la perdita di un padre, ma anche di un sostegno costante e di un inseparabile compagno di vita, con cui Francesco viveva e condivideva un legame fortissimo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “È morto tra le mie braccia”. Lutto atroce Francesco Nozzolino: racconto straziante