È morto tra le mie braccia Lutto atroce Francesco Nozzolino | racconto straziante
Un lutto profondo ha colpito Francesco Nozzolino, il noto volto televisivo del programma “Avanti un altro” dove è conosciuto come XXXL. Suo padre, Eduardo Nozzolino, si è spento all’età di 76 anni lo scorso 28 ottobre, a seguito di un malore improvviso avvenuto in circostanze drammatiche proprio mentre si recavano in ospedale. Il 35enne, devastato dalla perdita, ha condiviso il suo immenso dolore e il racconto degli ultimi momenti di vita del genitore in un’ emozionante intervista rilasciata a Fanpage.it. La scomparsa di Eduardo Nozzolino rappresenta non solo la perdita di un padre, ma anche di un sostegno costante e di un inseparabile compagno di vita, con cui Francesco viveva e condivideva un legame fortissimo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche questi approfondimenti
Ho perso il mio migliore amico ieri. È morto tra le mie braccia. Si chiamava Leo. L’avevo trovato quando era solo un cucciolo, abbandonato in un cassonetto. Il veterinario mi aveva detto che non sarebbe sopravvissuto a lungo a causa delle sue disabilità, ma l - facebook.com Vai su Facebook
“Morto tra le mie braccia mentre andavamo in ospedale” Grave lutto per Francesco Nozzolino - Scopri il legame profondo tra padre e figlio e il dramma vissuto in ospedale. Da bigodino.it
Il dolore della mamma di Paolo Taormina: "Morto da eroe tra le mie braccia" - Secondo una prima ricostruzione, sabato notte Paolo era intervenuto per sedare una rissa in strada tra alcuni giovani. Lo riporta ilgiornale.it
Il 21enne Paolo Taormina ucciso a Palermo, la madre: “È morto tra le mie braccia” - Si sarebbero rincontrati per caso sabato notte Paolo Taormina, 21 anni, che stava lavorando nel locale di famiglia ‘O Scruscio e il "rivale" Gaetano Maranzano, 28enne dello Zen. Come scrive fanpage.it