E' morto l' ex allenatore Giovanni Galeone

AGI - Addio a Giovanni Galeone. L'ex tecnico di Pescara, Udinese, Perugia e Napoli si e' spento a Udine, all'ospedale Santa Maria della Misercordia, all'età di 84 anni. Nato a Napoli il 25 gennaio del 1941, da allenatore ha conquistato quattro promozioni: due a Pescara, una a Udine e una a Perugia. Galeone - che da calciatore (era un centrocampista) ha indossato le maglie di Ponziana, Monza e Udinese fino al 1974 - ha allenato anche Como e Spal. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - E' morto l'ex allenatore Giovanni Galeone

