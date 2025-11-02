È morto l' ex allenatore Giovanni Galeone ' profeta' del 4-3-3
AGI - Addio a Giovanni Galeone. L'ex tecnico di Pescara, Udinese, Perugia e Napoli si è spento a Udine, all'ospedale Santa Maria della Misercordia, all'età di 84 anni. Nato a Napoli il 25 gennaio del 1941, da allenatore ha conquistato quattro promozioni: due a Pescara, una a Udine e una a Perugia. Galeone - che da calciatore (era un centrocampista) ha indossato le maglie di Ponziana, Monza e Udinese fino al 1974 - ha allenato anche Como e Spal. Se n'è andato all'indomani di una delle più brutte sconfitte del 'suo' Pescara, travolto 5-0 a Palermo. Li' era il 'Profeta', l'unico capace di portare per due volte il Pescara in Serie A e a salvarlo nella massima serie. 🔗 Leggi su Agi.it
