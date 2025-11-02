È morto il padre di Francesco Nozzolino | Si è spento tra le mie braccia l'infermiere piangeva Sono rimasto solo

È morto il padre di Francesco Nozzolino. Eduardo Nozzolino, 76 anni, lo scorso 28 ottobre ha avuto un malore mentre accedeva all'ospedale di Avellino. È crollato tra le braccia del figlio. Un infermiere è intervenuto prontamente per fargli il massaggio cardiaco: "Quando l'ho visto piangere, ho capito che mio padre non ce l'aveva fatta. Ora sono davvero solo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

