È morto Giovanni Galeone

Il calcio italiano è materia complessa nella quale, spesso, si sono contrapposti allenatori antipatici ai più e vincenti e allenatori simpatici ai più e perdenti, o meglio non vincenti. L’indole italiana, almeno quella degli appassionati del pallone, difficilmente può unire simpatia condivisa alle vittorie, perché chi vince in qualche modo attira le antipatie di tutti quegli che non possono gioire per le vittorie in campo. Tra i non vincenti simpatici, a lungo, ha trovato dimora Giovanni Galeone. Perché Giovanni Galeone era allenatore strano, a volte strambo per concezione del calcio e modi di fare, animato da una sincerità spigolosa e una fedeltà ancor più spigolosa verso il proprio credo (non solo) calcistico. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - È morto Giovanni Galeone

