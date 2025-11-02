È morto Giovanni Galeone maestro di calcio e mentore di Allegri e Gasperini

È morto all'età di 84 anni Giovanni Galeone. Malato da tempo, era ricoverato in ospedale a Udine. Un allenatore che ha lasciato un'impronta importante nel calcio italiano e nell'immaginario dei tifosi, pur non avendo vinto mai trofei in carriera, per il bel calcio che esprimevano le sue squadre. Quattro le promozioni in carriera: due con il Pescara (1986-87 e 1991-92), una con l' Udinese e una a Perugia ). Era nato a Napoli (ha allenato tra gli altri anche gli azzurri, il Como e la Spal), ma la sua famiglia presto di trasferì a Trieste. Utilizzava il 4-3-3 con un gioco spettacolare e che esaltava le qualità tecniche dei giocatori, ali e terzini erano chiamati a svolgere entrambe le fasi in maniera intensa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - È morto Giovanni Galeone, maestro di calcio e mentore di Allegri e Gasperini

