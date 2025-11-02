È morto Giovanni Galeone il &#8216;profeta' del calcio offensivo italiano | aveva 84 anni

Fanpage.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è spento a 84 anni Giovanni Galeone, allenatore visionario e maestro di Massimiliano Allegri. Da Napoli a Trieste, dal Pescara all’Udinese, ha lasciato un’impronta indelebile con il suo calcio spettacolare e anticonformista, conquistando quattro promozioni in Serie A e l’affetto di intere generazioni di tifosi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

200 morto giovanni galeoneGiovanni Galeone, morto l'ex allenatore del Napoli. E' stato il mentore di Allegri e Gasperini. Aveva 84 anni - &#200; morto Giovanni Galeone: ex calciatore e allenatore del Napoli dal 1997 al 1998. Segnala ilmessaggero.it

&#200; morto Giovanni Galeone, addio all'ex allenatore del Napoli - È morto Giovanni Galeone: ex calciatore e allenatore del Napoli dal 1997 al 1998. msn.com scrive

Allegri, Pasolini, la filosofia e lo champagne: addio a Galeone, maestro di calcio amato da tutti - “La morte non è niente, sono solamente passato dall’altra parte, è come se stessi nella stanza accanto”. Segnala gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: 200 Morto Giovanni Galeone