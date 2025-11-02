È morto Giovanni Galeone addio all' ex allenatore del Napoli
È morto Giovanni Galeone: ex calciatore e allenatore del Napoli dal 1997 al 1998. Aveva 84 anni. Nella sua carriera ha ottenuto 4 promozioni in Serie A, due con il Pescara, una con. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Scopri altri approfondimenti
#Gallarate, è morto Giovanni #Bianchi. Addio allo storico maestro dei #dolci - facebook.com Vai su Facebook
E' morto Giovanni Cucchi, papà di Stefano e Ilaria. Il ricordo commosso di Fabio Anselmo: "Hai dato voce a tuo figlio" - X Vai su X