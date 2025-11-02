È morto Giovanni Galeone addio all' ex allenatore del Napoli

2 nov 2025

È morto Giovanni Galeone: ex calciatore e allenatore del Napoli dal 1997 al 1998. Aveva 84 anni. Nella sua carriera ha ottenuto 4 promozioni in Serie A, due con il Pescara, una con. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

È morto Giovanni Galeone, addio all'ex allenatore del Napoli

