E’ morto Giovanni Galeone

Giovanni Galeone è morto. Storico allenatore dell’Udinese, oltre che del Pescara, Perugia e Napoli. Aveva 84 anni. Il tecnico era ricoverato all’ospedale di Udine a causa di una malattia. In suo onore, verrà osservato 1 minuto di silenzio prima delle ultime gare di questa giornata di Serie A. Nel campionato 94-95 portò l’Uidnese alla promozione in Serie A L'articolo proviene da Udine20. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - E’ morto Giovanni Galeone

Giovanni Galeone è morto all'età di 84 anni. Il tecnico era ricoverato a Udine da tempo a causa di una malattia. Durante la sua carriera da allenatore, Galeone ha ottenuto quattro promozioni in Serie A, con due successi a Pescara (1986-87 e 1991-92)

Giovanni Galeone è morto a 84 anni: calcio in lutto per il maestro di Allegri e Gasperini - A 84 anni è morto Giovanni Galeone, storico allenatore e mentore, tra gli altri, di Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini. Scrive tuttosport.com

Giovanni Galeone, morto l'ex allenatore di Napoli, Pescara, Perugia e Udinese: era stato il maestro di Max Allegri e Gasperini, aveva 84 anni - È morto Giovanni Galeone: ex calciatore e allenatore del Napoli dal 1997 al 1998. Riporta msn.com