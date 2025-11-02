E' il giorno di Latina-Salernitana | esodo di tifosi granata
Vincere per restare da sola al comando, approfittando del passo falso del Catania a Caserta. La mappa per la nuova fuga è stata scritta sull'agenda di Giuseppe Raffaele, allenatore della Salernitana. I granata, in trasferta a Latina, hanno un solo risultato a disposizione, se vogliono di nuovo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Notizie locali del giorno 31-10-2025 da Latina Editoriale Oggi a cura di Libreria Giornali Alges Libreria Alges - facebook.com Vai su Facebook
Latina-Salernitana, venduti altri 800 biglietti: metà Francioni è granata - Chiamatelo esodo: 11 giocatori in campo e 2300 tifosi sugli spalti. Riporta ilmattino.it
Febbre Salernitana: sold out per la sfida al Latina - Il tam tam, attraverso le chat dei tifosi della Salernitana, raggiunge in prima serata chi è ancora in strada alla ... Da ilmattino.it
Prima il Gos e poi la trasferta: a Latina sarà esodo di tifosi granata - Per la prima volta in campionato, dopo la revoca del divieto, i supporter della Salernitana potranno seguire la squadra fuori casa ... today.it scrive