E' il giorno di Latina-Salernitana | esodo di tifosi granata

2 nov 2025

Vincere per restare da sola al comando, approfittando del passo falso del Catania a Caserta. La mappa per la nuova fuga è stata scritta sull'agenda di Giuseppe Raffaele, allenatore della Salernitana. I granata, in trasferta a Latina, hanno un solo risultato a disposizione, se vogliono di nuovo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

