Tutto pronto per l’allestimento delle decorazioni durante il periodo natalizio: alcuni giorni fa la giunta comunale ha approvato l’elenco definitivo degli elementi da dislocare tra centro e periferia sambenedettese, con relativi costi e tempistiche. Due i capitoli fondamentali: le luminarie e il villaggio natalizio. Per quanto riguarda la prima voce di spesa, si è deciso di portare due raggiere luminose in piazza Sacconi e piazza Piacentini; poi 21 stelle marine in via Fileni, via Conquiste, via Voltattorni e via Rossini; la scritta ‘I love Sbt’ in piazza Sacconi e una scritta luminosa ‘Auguri’ in piazza Cesare Battisti; 600 metri di cordoneria a lampade tra via XX Settembre e via Laberinto con 17 soggetti a forma di stelle. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - È già tempo di Natale: luminarie, ecco la mappa