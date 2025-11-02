È già ai saluti con l’Inter Chivu lo usa come merce di scambio | colpo dal Real
La storia con l’Inter, appena cominciata, può già concludersi: Chivu vuole utilizzarlo come pedina di scambio per arrivare al top player. Quando lo scorso giugno Marotta e Ausilio perfezionavano l’acquisto di Petar Sucic dalla Dinamo Zagabria in molti non conoscevano nel dettaglio il giovane talento che aveva già messo in mostra le sue qualità in Croazia. Sono bastate poche partite per far vedere a tutti ciò di cui è capace: oggi Sucic è diventato già un beniamino della tifoseria nerazzurra. Chivu sta dando molta fiducia al 22enne, che in più occasioni ha ripagato il proprio allenatore con giocate di alta classe, grande visione di gioco e una sicurezza che normalmente si vede in giocatori in età più avanzata. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
