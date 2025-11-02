Dybala al Napoli dall’1 gennaio 2026 | inseguirà il sogno di Maradona | Chiesto il numero 10 alla società

2 nov 2025

Dybala al Napoli dall’1 gennaio 2026: inseguirà il sogno di Maradona Chiesto il numero 10 alla società"> Il calciatore argentino è pronto a raccogliere l’eredità del connazionale Maradona: possibile approdo al Napoli. Potrebbe essere uno dei colpi più clamorosi del prossimo anno: Paulo Dybala potrebbe vestire la maglia del Napoli a partire dal 1° gennaio 2026. Il fantasista argentino, dopo anni di successi e difficoltà altrove, potrebbe intraprendere una nuova avventura nel club partenopeo. Il progetto di Dybala al Napoli ruoterebbe intorno a un’idea romantica: inseguire il sogno di Maradona. L’argentino, da sempre grande ammiratore del Pibe de Oro, potrebbe considerare questa scelta come un ritorno alle origini, un omaggio alla sua terra e alla leggenda che ha segnato la storia del club. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

