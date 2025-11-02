Dybala al Napoli dall’1 gennaio 2026 | inseguirà il sogno di Maradona | Chiesto il numero 10 alla società

Dybala al Napoli dall’1 gennaio 2026: inseguirà il sogno di Maradona Chiesto il numero 10 alla società"> Il calciatore argentino è pronto a raccogliere l’eredità del connazionale Maradona: possibile approdo al Napoli. Potrebbe essere uno dei colpi più clamorosi del prossimo anno: Paulo Dybala potrebbe vestire la maglia del Napoli a partire dal 1° gennaio 2026. Il fantasista argentino, dopo anni di successi e difficoltà altrove, potrebbe intraprendere una nuova avventura nel club partenopeo. Il progetto di Dybala al Napoli ruoterebbe intorno a un’idea romantica: inseguire il sogno di Maradona. L’argentino, da sempre grande ammiratore del Pibe de Oro, potrebbe considerare questa scelta come un ritorno alle origini, un omaggio alla sua terra e alla leggenda che ha segnato la storia del club. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Dybala al Napoli dall’1 gennaio 2026: inseguirà il sogno di Maradona | Chiesto il numero 10 alla società

Altre letture consigliate

Settima vittoria della @officialasroma che tiene testa al #Napoli in vetta al campionato, con una prova sì dai due volti, ma meritatamente conquistata grazie ad un #Dybala scintillante, le reti decisive di #Hermoso e #Dovbyk. Il commento del nostro @checco. - facebook.com Vai su Facebook

#Juorno #Dybala ritrova il #gol e la #Roma vola in vetta, crisi #Juve, frenata #Milan, #Napoli travolgente - X Vai su X

Juventus-Vlahovic rinnovo? Maignan-Milan addio (a gennaio?). E Dybala-Roma... - Gli intrighi del calciomercato - Dybala, Vlahovic e Maignan al bivio: contratti in scadenza con Roma, Juventus e Milan. affaritaliani.it scrive