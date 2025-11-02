Duran Duran la notizia è appena arrivata | tutto vero!

Thesocialpost.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il frontman dei Duran Duran, Simon Le Bon, ha acceso le speranze dei fan di tutto il mondo, confermando che il progetto di un film biografico sulla band è più che una semplice idea. Durante un recente evento tenutosi a Londra, il cantante ha rivelato di aver già avuto modo di visionare delle sceneggiature per un possibile lungometraggio che racconterebbe l’epopea di uno dei gruppi più influenti della musica pop e New Romantic degli anni ’80. Le parole di Le Bon, riportate da diverse fonti tra cui il britannico Metro UK, indicano un interesse concreto da parte di sceneggiatori e produttori a portare sul grande schermo la storia del gruppo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

duran duran la notizia 232 appena arrivata tutto160vero

© Thesocialpost.it - Duran Duran, la notizia è appena arrivata: tutto vero!

Leggi anche questi approfondimenti

Simon Le Bon anticipa un possibile biopic sui Duran Duran - Durante un incontro pubblico a Londra, Simon Le Bon ha lasciato trapelare una notizia che ha subito acceso la curiosità dei fan: esisterebbero già . Si legge su ondarock.it

I Duran Duran suonano a Bari: la notizia anticipata sui social &#232; confermata, appuntamento il 18 giugno - I fan pugliesi dei Duran Duran scalpitano ed esultano da quando sui social circolano le date definite ufficiali della band: dopo 38 anni torneranno ad esibirsi a Bari, nella Fiera del Levante, ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it

In 20mila a Milano per il concerto dei Duran Duran - In ventimila sono arrivati all'Ippodromo di San Siro, a Milano, per il concerto dei Duran Duran, fra di loro tante le ex adolescenti degli anni Ottanta che hanno applaudito l ... Segnala tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Duran Duran Notizia 232