Il frontman dei Duran Duran, Simon Le Bon, ha acceso le speranze dei fan di tutto il mondo, confermando che il progetto di un film biografico sulla band è più che una semplice idea. Durante un recente evento tenutosi a Londra, il cantante ha rivelato di aver già avuto modo di visionare delle sceneggiature per un possibile lungometraggio che racconterebbe l’epopea di uno dei gruppi più influenti della musica pop e New Romantic degli anni ’80. Le parole di Le Bon, riportate da diverse fonti tra cui il britannico Metro UK, indicano un interesse concreto da parte di sceneggiatori e produttori a portare sul grande schermo la storia del gruppo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Duran Duran, la notizia è appena arrivata: tutto vero!