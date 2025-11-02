Due secoli di storia della tenuta racchiusi in otto bottiglie di vino il progetto della cantina cesenate

Amori proibiti, regine ribelli, brindisi segreti. Da oltre due secoli, ‘Tenuta Amalia’ è il palcoscenico di una storia che attraversa la Romagna tra nobiltà, arte e rivoluzione. Oggi questo racconto, che inizia con una regina e il suo amante barone, diventa un racconto scritto e illustrato, in. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it