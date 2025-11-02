Due ragazzi uccisi a colpi di pistola a Napoli e Messina
Un ragazzo di 18 anni è morto in ospedale a Castellammare di Stabia dopo essere stato vittima di un agguato a Boscoreale, in provincia di Napoli, nella notte tra sabato 1 e domenica 2 novembre 2025. Secondo le prime ricostruzioni, due persone a bordo di uno scooter gli avrebbero sparato colpendolo nella zona dell’ascella. Soccorso, è deceduto poco dopo essere arrivato nella struttura sanitaria. Sarebbe incensurato e lavorava come operaio. Nelle stesse ore un altro omicidio si è consumato ai danni di un ragazzo di 16 anni a Capizzi, in provincia di Messina. Il giovane è stato ucciso in via Roma e le forze dell’ordine hanno fermato tre persone. 🔗 Leggi su Lettera43.it
