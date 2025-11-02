Due orche abbandonate in un parco acquatico chiuso stanno morendo di solitudine | il video straziante
Un video mostra le orche Wikie e Keijo intrappolate nel parco Marineland di Antibes chiuso ormai da mesi. Le due, visibilmente sofferenti, si muovono nell'acqua sporca con apatia, e quando vedono una persona ricominciano ad esibirsi. Il video straziante delle orche più sole di Francia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
