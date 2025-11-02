due nuovi giudici penali e riorganizzazione dei collegi per i processi

Due nuovi giudici penali in servizio e una riorganizzazione dei collegi preposti ai processi. È quanto si apprende leggendo un recente decreto pubblicato dalla presidente del tribunale Cristina Beretti. Greta Iori, reggiana, 35 anni (foto a sinistra), alle spalle un’esperienza come giudice a Reggio Calabria, è già entrata in servizio da qualche tempo in tribunale nella sezione del dibattimento. A lei sono stati affidati, tra le altre cose, il ruolo monocratico e i procedimenti di nuova iscrizione prima assegnati al giudice Luigi Tirone, diventato componente del Consiglio giudiziario che ha indicato per lui uno sgravio del 50% della sua attività nel tribunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

