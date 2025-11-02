Due nuovi giudici penali e riorganizzazione dei collegi per i processi
Due nuovi giudici penali in servizio e una riorganizzazione dei collegi preposti ai processi. È quanto si apprende leggendo un recente decreto pubblicato dalla presidente del tribunale Cristina Beretti. Greta Iori, reggiana, 35 anni (foto a sinistra), alle spalle un’esperienza come giudice a Reggio Calabria, è già entrata in servizio da qualche tempo in tribunale nella sezione del dibattimento. A lei sono stati affidati, tra le altre cose, il ruolo monocratico e i procedimenti di nuova iscrizione prima assegnati al giudice Luigi Tirone, diventato componente del Consiglio giudiziario che ha indicato per lui uno sgravio del 50% della sua attività nel tribunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Saranno loro i nuovi giudici di The Voice… e lo faranno insieme Credits Video: @hunt.mc #RoccoHunt #Clementino - facebook.com Vai su Facebook
The Voice Senior: svelati i nuovi giudici/ Dopo l’addio choc di Gigi D’Alessio arrivano due nomi incredibili - The Voice Senior, due nuovi giudici infiammano il web: Nek stupisce, Rocco Hunt spiazza tutti. Secondo ilsussidiario.net
Bergamo, in tribunale giurano due nuovi giudici, Attilio Burti e Michele Martino Ravelli - In tribunale a Bergamo hanno giurato due nuovi giudici, già entrati in servizio. Segnala bergamo.corriere.it
Omicidio Aurora, dai nuovi giudici ok ad abbreviato condizionato - Si svolgerà con il rito abbreviato condizionato, e non più con quello ordinario, il processo davanti al Tribunale per i minorenni di Bologna nei confronti del ragazzino di 15 anni accusato ... Si legge su ansa.it