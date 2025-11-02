Due incidenti ciclisti sull’asfalto A Larciano gli interventi di Pegaso

Due interventi del Pegaso si sono resi necessari ieri sul territorio di Larciano per due incidenti che hanno visto protagonisti dei ciclisti. Intorno alle ore 11.30, sul territorio del Montalbano, si sono verificati due sinistri tradali che hanno generato anche problematiche sul traffico del giorno di festa. Il primo è avvenuto nel comune in via Francesca a Castelmartini, quando alcuni ciclisti, sembra per evitare l’impatto con un’autovettura, sono caduti rovinosamente a terra. In due hanno riportato contusioni e lesioni. Il più grave è un uomo di 78 anni, residente a Cerreto Guidi, ha riportato traumi vari ed è stato trasportato con l’ elisoccorso Pegaso all’ospedale Cisanello di Pisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

