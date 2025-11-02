Due in scooter sparano e uccidono 18enne | era in piazza con amici

Tempo di lettura: < 1 minuto Un ragazzo di 18 anni è morto in ospedale a Castellammare di Stabia dove era stato trasportato con una ferita d’arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione ancora tutta da verificare, il 18enne – incensurato e che lavorava come operaio – sarebbe stato ferito a Boscoreale. Verso le 2.30 della scorsa notte, il giovane si trovava in piazza Pace quando due persone arrivate a bordo di uno scooter hanno esploso un colpo di pistola ad altezza d’uomo che lo ha colpito nella zona dell’ ascella. Soccorso, è morto appena arrivato nell’ ospedale di Castellammare di Stabia dove sono intervenuti i carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata per avviare le indagini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Due in scooter sparano e uccidono 18enne: era in piazza con amici

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Pokrovsk, assalto dei soldati russi che sparano sui passanti: le immagini del massacro (che ricordano Bucha) - facebook.com Vai su Facebook

Due in scooter sparano e uccidono 18enne nel Napoletano - Un ragazzo di 18 anni è morto in ospedale a Castellammare di Stabia dove era stato trasportato con una ferita d'arma da fuoco. Riporta msn.com

Sparano in sella ad uno scooter in corso Manthonè - Due uomini in sella ad uno scooter hanno esploso intorno alle 23:30 due colpi di pistola, forse una scacciacani. Scrive rainews.it

Napoli, due minorenni sorpresi con una pistola replica a bordo di uno scooter rubato - Nella tarda serata di ieri, la polizia di stato ha denunciato un 14enne napoletano per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere e ricettazione ed un 15enne napoletano ... msn.com scrive