Droni corrieri a Foggia quando la droga arriva in carcere dall' alto | come vengono intercettati e abbattuti

Sempre più silenziosi, sempre più precisi, sempre più potenti: sono i droni che, nottetempo, sorvolano l’area del carcere di Foggia per consegnare telefoni cellulari e sostanze stupefacenti ai detenuti. 'Corrieri’ affidabili e discreti, non immediatamente attribuibili ad una persona fisica e in. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

