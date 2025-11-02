“Drogava le vittime e ne abusava sessualmente”. È questa l’accusa nei confronti di un 34enne, arrestato a Bergamo. Le manette sono scattate venerdì 31 ottobre, al termine delle indagini nate dalla denuncia di due donne. Secondo l’inchiesta, l’uomo sfruttava alcuni siti di incontri, e poi di persona offriva alle malcapitate bevande con farmaci oppioidi per ridurre la loro lucidità e approfittare di loro durante lo stato di incoscienza. Le accuse sono di violenza sessuale aggravata, stalking, cessione di droga e violenza privata. Il 34enne si trova ora in carcere a Bergamo e le indagini proseguono, anche attraverso nuovi sequestri di dispostivi informatici, per accertare se ci siano ulteriori vittime. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Drogava le vittime, ne abusava sessualmente e filmava le violenze”: arrestato un 34enne a Bergamo