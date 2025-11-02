Droga la Corte d' Appello riduce le pene | in 2 si ' salvano' dal carcere
Si salvano dal carcere il narcotrafficante Mario Romano, 27 anni, di Polvica di San Felice a Cancello, e Pasquale Crisci, di Arienzo. La Corte d’Appello di Napoli, accogliendo le tesi difensive dell’avvocato Vittorio Fucci, ha riformato in modo significativo la sentenza di primo grado, riducendo. 🔗 Leggi su Casertanews.it
