Droga ed esplosivi | 130 grammi di cocaina nel muro e ventidue micidiali bombe carta

TAURISANO – Nessun collegamento diretto fra loro dal punto di vista investigativo. Semplicemente, si è deciso di far partire il controllo nei confronti di entrambi nello stesso giorno, peraltro festivo. Mettendo in campo, dunque, un dispositivo importante di agenti. Un giro di vite improvviso. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Argomenti simili trattati di recente

Furti, traffico di droga, uso di armi e detenzione di esplosivi: predisposti divieti di rientro http://ow.ly/Mpu6106p8l1 [TuttOggi.info] #cronaca - facebook.com Vai su Facebook

Aveva 700 grammi di coca e 230mila euro: arrestato 36enne - SULMONA Tre arresti per droga in ventiquattro ore: le forze dell’ordine stringono la rete della lotta allo spaccio e prendono, questa volta, anche un pesce grosso. Secondo ilmessaggero.it

Spaccio, marito e moglie nei guai. In casa 130 grammi di cocaina - Nei guai pure il fratello di lei: con sé aveva un po’ di cocaina e su di lui pendeva un ordine di ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

In casa ha 350 grammi di droga già confezionata. Bolognese di 24 anni finisce in manette - Un ventiquattrenne bolognese è stato arrestato con l'accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e porto abusivo di armi. Secondo ilrestodelcarlino.it