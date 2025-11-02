Droga e spranga nell’auto 20enne nei guai
Era apparso subito nervoso al controllo dei carabinieri, e infatti in auto nascondeva droga e una spranga di ferro. Per questo è stato denunciato un operaio 20enne di Fano. Nel corso di un controllo predisposto dalla Compagnia di Camerino, diretta dal capitano Angelo Faraca, con l’obiettivo di contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e i reati in genere, i carabinieri dell’aliquota radiomobile hanno fermato un giovane che si trovava al volante della sua auto a Castelraimondo. Il fatto che da Pesaro fosse lì, ma soprattutto il suo atteggiamento sospetto hanno convinto i carabinieri a svolgere un controllo più approfondito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
