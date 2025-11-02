droga e spranga in auto denunciato un ventenne

di Antonella Marchionni Hashish, marijuana e una spranga di ferro in macchina (tante volte dovesse tornare utile, non si sa mai). Così i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Camerino hanno fermato a Castelraimondo un ventenne di Fano, poi denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di strumenti atti a offendere. Il giovane è stato controllato durante un servizio di prevenzione disposto dalla Compagnia di Camerino, mirato al contrasto dello spaccio e dei reati predatori. La sua presenza in zona, priva di un motivo plausibile, e l’atteggiamento nervoso tenuto al momento del controllo hanno insospettito i militari, che hanno deciso di procedere con una perquisizione più accurata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

