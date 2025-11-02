Droga e spranga in auto Denunciato un ventenne

Ilrestodelcarlino.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Antonella Marchionni Hashish, marijuana e una spranga di ferro in macchina (tante volte dovesse tornare utile, non si sa mai). Così i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Camerino hanno fermato a Castelraimondo un ventenne di Fano, poi denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di strumenti atti a offendere. Il giovane è stato controllato durante un servizio di prevenzione disposto dalla Compagnia di Camerino, mirato al contrasto dello spaccio e dei reati predatori. La sua presenza in zona, priva di un motivo plausibile, e l’atteggiamento nervoso tenuto al momento del controllo hanno insospettito i militari, che hanno deciso di procedere con una perquisizione più accurata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

droga e spranga in auto denunciato un ventenne

© Ilrestodelcarlino.it - Droga e spranga in auto. Denunciato un ventenne

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

droga spranga auto denunciatoCastelraimondo, droga e una spranga di ferro in auto: denunciato un 20enne - i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno denunciato un 20enne della provincia di Pesaro- Da centropagina.it

Castelraimondo, in auto con droga e spranga di ferro: denunciato dai carabinieri - Urbino per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di strumenti atti ad offendere ... Da centropagina.it

droga spranga auto denunciatoCamerino: in auto con droga e spranga di ferro, denunciato 20enne. - Camerino: 20enne fermato dai Carabinieri con droga e una spranga di ferro. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Droga Spranga Auto Denunciato