Droga e prevenzione Lezione agli studenti su rischi e legalità

Parlare ai giovani studenti per spiegare i rischi che discendono dall’uso e dallo spaccio di sostanze stupefacenti: la Polizia Locale di Abbiategrasso, in collaborazione con la Polizia Penitenziaria – Nucleo Cinofili, ha incontrato gli studenti dell’Istituto tecnico economico dell’Iss Bachelet nell’ambito del progetto “Senza Filtro: Consapevolezza e Legalità contro la Droga”, un’iniziativa dedicata alla prevenzione e alla sensibilizzazione sul tema delle sostanze stupefacenti. Durante l’incontro, gli operatori della Polizia locale e gli appartenenti al Nucleo cinofili della Polizia penitenziaria hanno illustrato le modalità operative delle forze dell’ordine nel contrasto al traffico di stupefacenti, offrendo anche una dimostrazione pratica con le unità cinofile antidroga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Droga e prevenzione. Lezione agli studenti su rischi e legalità

