Drink e cocaina la notte brava del 28enne che travolto una Volante A bordo anche tre minori che erano a una festa

Drink, cocaina ed è così che Tommaso S., 28 anni, imprenditore nel settore degli abiti usati, ha perso il controllo dell a Bmw X4 che ha sfondato il lato guida della Volante su cui viaggiavano Aniello Scarpati e Ciro Cozzolino, il primo è morto, il secondo ancora in gravissime condizioni. Il giovane, con precedente di polizia di poco conto alle spalle, era in giro con un amico. A un certo punto la comitiva si allarga: il gruppo preleva un terzo amico e, poco dopo, la figlia di uno di loro e altri due minorenni che erano a una festa. Tutti salgono sul Suv guidato dal 28enne, che imbocca viale Europa a Torre del Greco (Napoli) a velocità sostenuta, lungo una discesa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Drink e cocaina, la notte brava del 28enne che travolto una Volante. A bordo anche tre minori che erano a una festa

