Dramma di Alberoro le indagini sulla morte di Antonella Peruzzi

La comunità di Alberoro, ma anche quella del comparto orafo aretino, è sconvolta per il dramma che ha colpito la famiglia Tavanti-Peruzzi. La casa che si trova nel paese del comune di Monte San Savino in provincia di Arezzo è adesso sotto sequestro per permettere di completare le indagini e i. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

