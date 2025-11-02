Dove vedere Sinner e Paolini in tv oggi in chiaro | canali esatti orari streaming
Chi finisce, chi comincia. Sarà una domenica a dir poco quella entusiasmante quella che ci apprestiamo a vivere oggi, 2 novembre, con in campo i due migliori rappresentanti del tennis italiano. Da una parte infatti Jannik Sinner si giocherà il titolo al Masters 1000 di Parigi confrontandosi con il canadese Félix Auger-Aliassime, dall’altro Jasmine Paolini inaugurerà il suo cammino alle WTA Finals di Riad, dove affronterà la temibile Aryna Sabalenka. La missione dell’altoatesino sarà duplice, per non dire triplice. Il nativo di San Candido infatti in un colpo solo potrà mettere in bacheca l’ennesimo titolo della carriera, tornare provvisoriamente al numero 1 del ranking ATP ed aiutare virtualmente anche Lorenzo Musetti, pronto ad aprire le danze in quel di Atene per accaparrarsi un posto per Torino messo a repentaglio proprio dal nordamericano. 🔗 Leggi su Oasport.it
