Dove vedere in tv la Superlega di volley oggi | orari 2 novembre programma canali streaming
Fine settimana da non perdere per gli appassionati di Superlega, con una quarta giornata che mette in scena sfide dal peso specifico enorme, tra ambizioni di vertice e necessità di riscatto. A rubare la scena saranno due incroci dal sapore forte: Modena–Perugia e il derby dell’Adige Verona–Trento, riedizioni di battaglie che lo scorso anno hanno segnato momenti chiave della stagione. Dopo tre turni, la Rana Verona guarda tutti dall’alto con 9 punti e tre successi pieni, mentre Perugia, Modena e Civitanova inseguono da vicino, mostrando segnali di solidità e continuità. Dietro, la bagarre è già serrata, con diverse squadre in cerca di equilibrio e prime certezze. 🔗 Leggi su Oasport.it
