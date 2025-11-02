Fine settimana da non perdere per gli appassionati di Superlega, con una quarta giornata che mette in scena sfide dal peso specifico enorme, tra ambizioni di vertice e necessità di riscatto. A rubare la scena saranno due incroci dal sapore forte: Modena–Perugia e il derby dell’Adige Verona–Trento, riedizioni di battaglie che lo scorso anno hanno segnato momenti chiave della stagione. Dopo tre turni, la Rana Verona guarda tutti dall’alto con 9 punti e tre successi pieni, mentre Perugia, Modena e Civitanova inseguono da vicino, mostrando segnali di solidità e continuità. Dietro, la bagarre è già serrata, con diverse squadre in cerca di equilibrio e prime certezze. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv la Superlega di volley oggi: orari 2 novembre, programma, canali, streaming