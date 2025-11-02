Dove vedere in tv la A1 di volley femminile oggi | orari 2 novembre programma canali streaming

La settima giornata di Serie A1 femminile si annuncia ricca di emozioni e di scontri che potrebbero incidere sugli equilibri del campionato. Il turno propone duelli d’alta quota e battaglie fondamentali per la zona salvezza, in un momento in cui la classifica inizia a prendere forma e le grandi cercano conferme. A rubare la scena sarà il big match del PalaIgor tra Novara e Scandicci, due corazzate costruite per vincere e separate da soli tre punti. La Igor Gorgonzola Novara di Lorenzo Bernardi arriva in fiducia dopo il 3-1 a Monviso, trascinata da una Herbots in grande spolvero e dalle prove solide di Ishikawa e Bonifacio. 🔗 Leggi su Oasport.it

