Dove cresce di più l’Assegno Unico 2025? Come cambiano gli importi medi da Nord a Sud

Orizzontescuola.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Assegno Unico Universale per il 2025 registra una rivalutazione Istat dello 0,8%, con importi differenziati in base al livello ISEE del nucleo familiare. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Isee, cosa cambia con la riforma: dall'assegno unico al bonus gas e luce, cresce la platea dei contributi - Il governo è al lavoro per la riforma dell’Isee, l’indicatore della condizione economica richiesto per accedere a diverse prestazioni sociali, tra cui i principali ... Come scrive ilmessaggero.it

Isee, cosa cambia con la riforma: dall'assegno unico al bonus gas e luce, cresce la platea dei contributi - Inoltre l’introduzione di nuove agevolazioni dovrebbe evitare di sbarrare l’accesso ad altre che già esistono. Scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Cresce Pi249 L8217assegno Unico