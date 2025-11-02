Double Dragon Revive cosa funziona e cosa no nel remake della saga

Completamente in tre dimensioni, Double Dragon Revive ci riporta al tempo delle sale giochi con un nuovo capitolo dello storico picchiaduro a scorrimento, ma la grafica non convince. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Double Dragon Revive, cosa funziona e cosa no nel remake della saga

Double Dragon Revive cerca di riportare in scena una leggenda dei picchiaduro: un ritorno solido, per certi versi, ma privo di scintille che lo facciano uscire dal novero dell'appena discreto, tra nostalgia, risse da bar vecchia scuola e qualche inciampo tecnico.

Su $InstantGaming è possibile acquistare la versione PC di Double Dragon Revive con uno sconto interessante.

Double Dragon Revive Recensione - Prima di addentrarsi nel cuore di Double Dragon Revive, vale la pena ricordare cosa rappresenta davvero il picchiaduro a scorrimento: un’epoca in cui l’azione ... Come scrive gamesource.it

Double Dragon Revive Recensione: una delusione totale, purtroppo - Arc System Works prova a riportare in auge una delle serie più iconiche del genere beat 'em up, ma non ci riesce. Scrive everyeye.it

Double Dragon Revive è disponibile su PC e console, ecco l’opening movie trailer - Per l'occasione Arc System Works ha pubblicato l'Opening Movie trailer. Come scrive vgmag.it