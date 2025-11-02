Dormitori stracolmi a Salerno urgono volontari per riattivare l' accoglienza anche ai Missionari Saveriani | l' appello alla Salerno di cuore
C'è chi denuncia coperte e tende di fortuna allestite per trascorrere la notte in diversi angoli cittadini e c'è chi vive sulla sua pelle il dramma di non avere una dimora presso cui dormire. Mentre abbondano le parole di chi segnala la presenza degli accampamenti dei senzatetto, preoccupandosi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
