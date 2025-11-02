Doppietta di Castro e gol di Miranda | il Bologna vince il derby contro il Parma

Bologna, 2 novembre 2025 – Dopo la delusione del derby dell’Appennino e le polemiche sulla gestione arbitrale del Franchi, il Bologna esce con i 3 punti in tasca da un’altra stra cittadina: al Tardini finisce 3-1 per i rossoblù contro un Parma che parte a mille passando in vantaggio ma poi si piega alle qualità dei rossoblù. Doppietta di Castro e Miranda ribaltano il vantaggio iniziale di Bernabé. Primo tempo. Primo tempo ricco di emozioni al Tardini con un pronti via da doccia fredda per i rossoblù: a soli 13” dal fischio d’inizio il Parma passa infatti in vantaggio grazie a Bernabé dopo un’azione bruciante che coglie la difesa del Bologna impreparata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Doppietta di Castro e gol di Miranda: il Bologna vince il derby contro il Parma

