Doppia tegola in casa Parma | Estevez e Circati out la situazione

Brutte notizie in casa Parma. Il derby non regala gioie all'intervallo. Non tanto per via del risultato (1-1 dopo 45' con gol di Bernabé e Castro), quanto per le situazioni di Estevez e Circati. Il centrocampista argentino, bussola del ‘cuestismo’ è costretto a uscire al 23' per un risentimento. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

