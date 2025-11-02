Dopo via Roma il possibile futuro pedonale di via Po ma solo nei weekend e festivi | la mozione passa in Sala Rossa

Torinotoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pro e contro, i cambiamenti anche solo abbozzati lasciano sempre i cittadini contenti o perplessi e quella sul possibile futuro pedonale di via Po, ma solo durante i weekend, si preannuncia non essere da meno. Niente di ufficiale, al momento si tratta solamente di un'idea e una mozione che si. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Dopo Via Roma Possibile