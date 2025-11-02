Dopo la pioggia a Novara tornerà il sole e la nebbia

Una nuova, intensa ma veloce perturbazione atlantica si sta avvicinando alla nostra Penisola. Da lunedì però il sole torna a farsi vedere, anche se con qualche nebbia in arrivo.Sono queste le previsioni per i prossimi giorni. “A Novara, tempo in peggioramento nella giornata di domenica, che vedrà. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

